Sandra Bullock nel trailer di The Unforgivable, dramma in arrivo su Netflix

L'attrice americana interpreta il ruolo di una donna che cerca di ricominciare la sua vita dopo una lunga pena detentiva. The Unforgivable sarà disponibile in streaming su Netflix dal 10 dicembre.

Vi presentiamo di seguito trailer e poster ufficiali di The Unforgivable, dramma con Sandra Bullock che sarà disponibile in streaming su Netflix dal prossimo 10 dicembre.

Diretto da Nora Fingscheidt e sceneggiato da Peter Craig,Hillary Seitz e Courtenay Miles, il film vede Bullock nei panni di Ruth Slater, una donna che esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si reinserisce in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un'unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

Nel cast anche Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Emma Nelson, Will Pullen, Thomas Guiry e Viola Davis.