Sandra Bullock e il mistero del film di supereroi che rifiutò: "E la Marvel non mi ha mai chiamato"

Come sempre ironica, Sandra Bullock al Jimmy Kimmel Live ha svelato di aver rifiutato il ruolo in un cinecomic, senza voler rivelare quale. Non è però materiale Marvel, perché ci dice che...

Oltre a essere un'attrice tra le più quotate a Hollywood, Sandra Bullock ha dimostrato di avere un buon senso dell'umorismo: fu tra i pochi artisti a ritirare di persona un Razzie Award per A proposito di Steve, nello stesso anno in cui vinse l'Oscar per The Blind Side! A suo agio nel talk show di Jimmy Kimmel, ha rivelato qualcosa del suo rapporto con una tappa obbligata per ogni star: il film di supereroi. Possibile che una come lei non sia mai stata contattata? In effetti qualcosa c'è stato... Leggi anche Lost City of D: Channing Tatum pubblica il video del tuffo in piscina con Sandra Bullock per la fine delle riprese

Sandra Bullock aspetta la Marvel, ha schivato il proiettile di un flop

Possibile che Sandra Bullock non sia mai stata chiamata per un cinecomic? A Hollywood di questi tempi? Una voce di corridoio la voleva come Madame Web in uno Spider-Man. Voce pura, a quanto pare. A Jimmy Kimmel l'attrice ammette: "Mi sa che non sono materiale Marvel. La Marvel non mi ha mai contattato. MAI." La cosa ci stupisce, anche se, con l'allargamento costante del Marvel Cinematic Universe, abbiamo la sensazione che non dovrà attendere ancora a lungo. D'altronde un pezzo da Novanta come Tom Hanks ha di recente dichiarato di essere nella sua stessa situazione, ignorato dalla "casa delle idee". Poco dopo Sandra si è divertita a giocare con i fan dei supereroi, perché ha detto...

Mi hanno contattato per una cosa non Marvel, ma mio figlio (a sei anni!) mi ha detto di non farla. Louis non voleva che andassi da quelle parti... e a dirla tutta aveva ragione. Ho visto il film quando è uscito e mi son detta: "Ooooh, proprio infelice!"

Incalzata da Kimmel, professionalmente Sandra si limita al peccato e non al peccatore, sicura che "internet capirà". Che si riferisca a un film DC Comics / Warner Bros., dovendo escludere la Marvel? Sandra nega anche quello nel video, ma con meno convinzione. ThePlaylist giustamente si domanda se la star consideri o meno gli X-Men come "Marvel", perché fino a tempo fa erano gestiti al cinema dalla fu-20th Century Fox (ora 20th Century Studios in casa Disney). Il mistero del "proiettile scansato" da Sandra Bullock in materia di supereroi rimane... Vista da poco in The Unforgivable, Sandra sarà prossimamente nella commedia Lost City of D e nell'action Bullet Train.