San Diego Comic Con: Tony Leung è il Mandarino in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

La leggenda del cinema asiatico entra nell'universo della Marvel insieme ad Awkwafina e al protagonista Simu Liu.

Uno dei progetti targati Marvel Studios che è stato presentato al panel del Comic Con di San Diego è stato l’atteso Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (questo il titolo reso ufficiale). Del nuovo cinecomic sapevamo già che sarebbe stato diretto dal talentuoso Destin Daniel Cretton, autore anni fa di un vero e proprio gioiello di cinema intimista e indipendente con Short Term 12 con protagonisti Brie Larson, John Gallagher Jr. e Rami Malek.

Alla convention californiana lo stesso regista insieme a Kevin Feige ha presentato il cast di attori. Sul palco è salito Simu Liu, che interpreterà il primo supereroe Marvel di origine asiatica. Ancora sconosciuto al grande pubblico, Liu si è fatto comunque notare in una serie TV come Kim’s Convenience.

E’ stato poi annunciato che nel cast compariranno anche Awkwafina in una parte ancora non precisata ma soprattutto il grande Tony Leung nel ruolo del “villain” Il Mandarino. Leung è l’attore-feticcio di Wong Kar-Wai, per cui ha interpretato capolavori come Hong-Kong Express, Happy Together, In the Mood for Love (Palma d'Oro a Cannes come miglior attore) e The Grandmaster. Tra gli altri grandi film interpretati da Leung figurano anche Infernal Affairs - da cui Martin Scorsese ha poi tratto The Departed - e Lussuria di Ang Lee, vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia.