San Diego Comic Con, Natalie Portman sarà un Thor al femminile in Thor: Love and Thunder

L'attrice torna così da nuova protagonista nel film di Taika Waititi.

Al Comic Con la sezione del panel dei Marvel Studios riguardante il quarto Thor ha proposto alle migliaia di appassionati alcune novità molto interessanti. Sul palco saliti i due protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson, accompagnati da Taika Waititi che è stato da poco confermato alla regia del nuovo capitolo dopo l’enorme successo di Thor: Ragnarok.

Partiamo prima di tutto dal titolo, che da oggi è ufficialmente Thor: Love and Thunder. L’altra grande novità è che nel film vedremo anche una versione di Thor al femminile, e a interpretarla sarà Natalie Portman. L’attrice ha interpretato Jane Foster nel primo Thor diretto da Kenneth Branagh nel 2011 e in Thor: Dark World realizzato due anni dopo da Alan Taylor. Negli scorsi anni sono circolate molte voci sul fatto che la Portman avesse deciso di non partecipare più a progetti dell’universo cinematografico Marvel. Se tali voci erano mai fondate evidentemente l’attrice ha cambiato idea, visto che nel prossimo Thor: Love and Thunder sarà addirittura la supereroina protagonista.

Vincitrice dell’Oscar grazie a Il cigno nero di Darren Aronofsky, Natalie Portman ha ottenuto altre due candidature per Closer di Mike Nichols e Jackie di Pablo Larrain. Prossimamente la vedremo nel dramma Lucy in the Sky, esordio alla regia cinematografica del geniale showrunner Noah Hawley (Fargo, Legion). Insieme a lei nel film recitano anche Jon Hamm e Zazie Beetz.