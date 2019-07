San Diego Comic Con: Greg Nicotero vuole rifare Il signore del male di John Carpenter

News Cinema

L'ha confermato durante la presentazione della sua nuova serie horror Creepshow.

Venuto per l’ennesima volta a al San Diego Comic Con per presentare la sua nuova serie horror Creepshow, il grande Greg Nicotero incontrando la stampa si è lasciato sfuggire che sta pensando di realizzare un remake de Il signore del male, uno dei film forse meno conosciuti ma assolutamente da riscoprire di John Carpenter.

Questa la dichiarazione di Nicotero: “Ne sto parlando con un po’ di persone, penso siano quelle giuste per provare veramente a realizzarlo. Sono sati fatti molti remake da John Carpenter, perché non questo. E’ uno dei miei preferiti per la storia e perché mi ricorda più da vicino i grandi horror italiani di Mario Bava e Lucio Fulci, quelli pieni di sangue e trovate geniali a livello di effetti di trucco.”

Uscito nel 1987, Prince of Darkness era interpretato da Dennis Dun, Victor Wong, Lisa Blount e soprattutto il grande Donald Pleasence, già collaboratore di Carpenter per il mitico Halloween originale. Da notare che lo stesso regista scrisse la sceneggiatura con lo pseudonimo di Martin Quatermass.

Diventato uno dei grandi maghi del trucco ed effetti speciali – George Romero, Sam Raimi, lo stesso Carpenter tra le sue collaborazioni eccellenti - come regista Greg Nicotero ha diretto vari episodi di The Walking Dead e uno del prossimo Creepshow. Il remake de Il signore del male potrebbe segnare il suo debutto come regista cinematografico.