San Diego Comic Con: Andy Muschietti vuole fare un remake de L'ululato

L'ha dichiarato il regista di IT: Capitolo 2 alla presentazione del film allo ScareDiego.

Durante ScareDiego, la serata targata Warner/New Line che precede l’apertura ufficiale de San Diego Comic Con, il regista Andy Muschietti ha presentato il suo nuovo IT: Capitolo 2, che arriverà nelle sale americane il prossimo 6 settembre.

Dopo la chiacchierata gestiva da Conan O’Brien con il regista e il cast dell’horror tratto da capolavoro di Stephen King, a Muschietti è stato chiesto se avesse intenzione di realizzare un altro remake di qualche classico del genere. Il cineasta non ha esitato un momento a dichiarare che vorrebbe lavorare a una nuova versione de L’ululato, cult-movie del 1981 realizzato da Joe Dante e scritto dal genio di John Sayles. “Sono cresciuto con i film horror degli anni ’60, dove oltre alla paura si potevano anche apprezzare i personaggi, le storie. Erano film pieni di emozione, non soltanto realizzati per spaventare. L’ululato è uno dei migliori esempi di questo tipo di approccio al genere, per me è un punto di riferimento quando penso a cosa e come dovrebbe essere il cinema horror.”

La dichiarazione di Muschietti potrebbe essere qualcosa in più di un semplice atto d’amore nei confronti del cult movie di Dante: forte del successo del primo IT e sicuro di bissarlo con il sequel, Muschietti ha in questo momento un enorme potere contrattuale. Il semplice buttar lì l’idea di un remake de L’ululato potrebbe trasformarsi seriamente in un progetto ben definito. Il cineasta appare entusiasta dell’idea: adesso sta alla Warner/New Line o a qualche altra compagnia raccogliere la proposta del regista di uno dei registi di genere più “caldi” del panorama hollywoodiano.