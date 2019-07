San Diego Comic Con, anche Edward Furlong/John Connor comparirà in Terminator: Destino oscuro!

News Cinema

L'ha più o meno ufficializzato James Cameron nella presentazione del film alla Hall H.

Il panel della Hall H dedicato a Terminator: Destino oscuro è cominciato con un collegamento live sul set di Avatar, dove James Cameron ha presentato al pubblico trepidante il film diretto da Tim Miller. La cosa più interessante che il regista dei primi due episodi del franchise si è più o meno volontariamente lasciato sfuggire è che anche Edward Furlong fa parte del nuovo capitolo. Anche se la notizia era in qualche modo trapelata, non era mai stata resa ufficiale. Le parole di Cameron potrebbero aver fatto proprio questo.

Come noto l’allora giovanissimo Edward Furlong interpretava la versione adolescente di John Connor in Terminator 2 -Il giorno del giudizio, capolavoro di Cameron datato 1991. Siccome il film di Miller è un sequel più o meno dichiarato di quel film, di cui segue pedissequamente la timeline, un ritorno di Connor era preventivabile visto che protagonista è ancora una volta sua madre Sarah, interpretata nuovamente da Linda Hamilton. Non è ancora chiaro se il ruolo di Furlong/Connor in Terminator: Destino oscuro sarà soltanto un cammeo oppure qualcosa di più sostanzioso. Visto che Miller ha però promesso numerosissime sorprese nella trama del suo lavoro, non è illecito supporre che anche John avrà un ruolo fondamentale nella lotta contro i cyborg assassini venuti dal futuro. Ricordiamo che in Terminator: Destino oscuro – che arriverà nelle sale a novembre – torna anche Arnold Schwarzenegger nel ruolo che lo ha lanciato nell’Olimpo di Hollywood.