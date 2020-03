San Andreas: il film da vedere e commentare insieme oggi con SimulWatch

News Cinema

Dwayne "The Rock" Johnson contro il terremoto del millennio: spettacolo e divertimento sono assicurati. Appuntamento su SimulWatch oggi alle ore 17:30.

Ci vorrebbe Dwayne Johnson, per combattere la pandemia che stiamo vivendo. Risolvere le cose alla maniera di Hollywood sarebbe un sogno, certo, ma Johnson può comunque venire in nostro soccorso regalandoci due ore di grande intrattenimento. E infatti la visione condivisa del giorno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente negli store online, è quella dello spettacolare e avvincente San Andreas.

L'appuntamento per vedere tutti insieme il film e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi giovedì 26 marzo alle ore 17:30.

Diretto da Brad Peyton, che con Dwayne Johnson aveva lavorato anche nel precedente Viaggio nell'isola misteriosa, e che di nuovo lo dirigerà nel successivo Rampage - Furia animale, San Andreas è uno dei più spettacolari e grandiosi disaster movie della Hollywood contemporanea. La storia, infatti, è quella che vede The Rock nei panni di un eroico vigile del fuoco che deve attraversare una California sconquassata dal Big One (il terribile terremoto che si pensa potrebbe colpire quella zona a partire proprio dalla faglia di Sant'Andrea) per salvare la figlia Alexandra Daddario, rimasta bloccata lontano da lui a San Francisco. Nel cast c'è anche spazio per Carla Gugino, nei panni della ex moglie di Johnson e madre della ragazza in pericolo.



San Andreas: Nuovissimo trailer ufficiale italiano - HD

L'appuntamento di domani con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Colazione da Tiffany!