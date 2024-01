Samuel Theis, fra gli interpreti di Anatomia di una caduta, accusato di stupro

News Cinema

Samuel Theis interpreta in un piccolo ruolo il marito della protagonista in Anatomia di una caduta e ora è stato accusato di stupro mentre girava il suo nuovo film da regista.

Ha iniziato con il teatro, costruendosi poi una carriera quasi ventennale come attore, soprattutto al cinema. Ma non solo, come regista ha codiretto un'opera prima, Party Girl, presentata a Cannes, sezione Un Certain Regard, dove ha vinto la Camera d'or. Samuel Theis si è fatto notare a livello internazionale soprattutto per il ruolo, cruciale nella dinamica della storia, meno nei pochi minuti in cui appare, nel pluri premiato Anatomia di una caduta di Justine Triet, fresco vincitore del Golden Globe, oltre che Palma d'oro allo scorso Festival di Cannes. Il suo secondo film come regista, Petite nature, è stato presentato nel 2021, sempre al festival della Costa azzurra, come evento speciale della Semaine de la Critique.

Proprio durante le riprese del suo terzo film, Je le jure, un giovane macchinista ha accusato Samuel Theis di aggressione sessuale nel corso di una festa ad alto tasso alcolico. Era il giugno 2023, mentre la notizia viene diffusa solo ora. Il giovane è stato autorizzato a lasciare il set, con aiuto legale offerto. Dopo quella denuncia, altri membri della troupe hanno parlato di una "sofferenza" nel lavorare con il regista. A quel punto la produzione ha messo in piedi un protocollo piuttosto particolare, diciamo pure inedito, confinando Theis a un lavoro a distanza, fino alla conclusione del film, a prescindere dalle conseguenze giudiziarie della situazione.

Come dicono fonti della produzione a Telerama, "abbiamo cercato di trovare un minimo comun denominatore che tutelasse tutti senza intaccare la presunzione d'innocenza, né la possibile colpevolezza. Uno spazio sicuro è stato organizzato". Il macchinista avrebbe nel frattempo ha sporto denuncia, contestando di essere stato stuprato quando ero in stato di alterazione per l'acol bevuto, nell'impossibilità di esprimere il proprio consenso. Il regista parla di relazione consensuale, dicendo che "abbiamo cominciato a flirtare durante la festa".

Je le jure, film processuale proprio come Anatomia di una caduta, con protagonista Marina Foïs, si trova attualmente in fase di post produzione.