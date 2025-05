Samuel L. Jackson torna ritorna nel vecchio west con Pierce Brosnan: il trailer di The Unholy Trinity

News Cinema

Uscirà nei cinema del Nord America il 13 giugno il film western The Unholy Trinity, in cui Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan non si vedono di buon occhio.

Eh sì, il 2015 è stata l'ultima volta in cui abbiamo visto Samuel L. Jackson in un western classico. Sapete bene di quale film parliamo, giusto? Certo, The Hateful Eight di Quentin Tarantino. L'attore ha deciso di tornare a indossare cappello, cinturone e pistola per un nuovo film ambientato nel vecchio west dal titolo The Unholy Trinity. Jackson interpreta un personaggio di nome Saint Christopher, mentre l'altro protagonista è nientemeno che Pierce Brosnan nel ruolo di un integerrimo sceriffo.

Diretta da Richard Gray (il cui lavoro precedente Murder at Yellowstone City era anche un western), la storia del film si ambienta nel Montana nel 1870 circa e racconta la vicenda di Henry Broadway (interpretato da Brandon Lessard), un giovane determinato a vendicare la morte del padre, incastrato ingiustamente. Arrivato nella cittadina di Trinity per compiere la sua missione, l'uomo si trova coinvolto in una pericolosa faida tra il nuovo sceriffo della cittadina e il misterioso St. Christopher. OItra a Jackson, Brosnan e Lessard, il cast include anche Veronica Ferres, Gianni Capaldi, Q’orianka Kilcher, Tim Daly, Ethan Peck, Katrina Bowden e David Arquette.

Qui sotto il trailer di The Unholy Trinity, la cui uscita negli Stati Uniti è prevista per il 13 giugno.