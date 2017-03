Samuel L. Jackson rifà la sua carriera... in 10 minuti

Samuel L. Jackson, the king of cool, un attore meraviglioso che nel corso della sua carriera ha interpretato oltre 170 film (calcolati per difetto) e il re del carpool karaoke, James Corden. Quale coppia migliore?

Nel corso del The Late Late Show with James Corden, nel segmento dello show intitolato "Roll Call", coadiuvato da Corden, Jackson ha egregiamente svolto il compito di... rifare quasi la sua carriera in poco più di dieci minuti. Con l'aiuto di scenografie, oggetti di scena e un numero esagerato di parrucche che supera perfino le assurde pettinature che l'attore calvo ha sfoggiato nel corso della sua carriera, il gioco è fatto e il risultato assolutamente esilarante.