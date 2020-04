Samuel L. Jackson legge la fiaba per restare a casa: "Stay the f*ck at home!"

News Cinema

Come aveva fatto qualche anno fa con una fiaba per genitori esausti che non riuscivano a mettere a letto i bambini, Samuel L. Jackson legge le regole per comportarsi bene

Per impare regole fondamentali e soprattutto per il bene di tutti, a volte agli adulti bisogna parlare come ai bambini. Essendo adulti, però, qualche parola forte in più non guasta per far arrivare a destinazione il messaggio. Ospite di Jimmy Kimmel, il quale si è attrezzato come altri colleghi per una versione casalinga del suo show, Samuel L. Jackson ha letto alcune regole per ribadire il comportamento da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus. L'idea è di Adam Mansbach che aveva già scritto la fiaba per (ehm) bambini intitolata Go the Fuck to Sleep, letta da Jackson in divertente video del 2011. L'autore ha aggiornato la sua filastrocca al tempo del Covid-19 e ha inviato il nuovo libro all'attore. Il titolo lo dice imperativamente: Stay the Fuck at Home (Restate a casa, cazzo).

Mandate in play il video qui sotto e andate al minuto 6:10.

Questo è un passaggio della fiaba letta da Samuel L. Jackson:

Motherf**ker it’s no time to gamble, look around, you’re not at a casino. Just stay the f**k home as if your name is Trenton Quarantino. Sure, you can still see your friends. Use the motherf**king app on your phone. But unless you just ran out of groceries, please! Stay the f**k at home!

L'attore ha anche detto di aver cancellato per questa estate in arrivo il viaggio in Italia che ogni anno fa con Magic Johnson. A meno che non si esca tutti da questa situazione in tempi relativamente rapidi e nei prossimi mesi la vita possa tornare lentamente alla normalità.