Samuel L. Jackson e la foto misteriosa dal set di Captain Marvel

La vita dell'attore non è sempre rose e fiori, specialmente sui set dei cinecomic, dei film fantasy e di fantascienza. Samuel L. Jackson, dal set di Captain Marvel (film in cui riprende il personaggio di Nick Fury) si è mostrato in una misteriosa immagine su Instagram che ha scatenato la curiosità e le ipotesi del fan, mentre gli viene preso un calco della persona.

La didascalia recita: "ho fatto un sonnellino, oggi, mentre mi sottoponevo al procedimento" e gli hashtag "nick si infuria", "il calco è una rottura di palle".

Ora, dal momento che non ha bisogno di essere completamente trasformato in altro - anche se nel film sarà più giovane e con entrambi gli occhi - molti nei commenti hanno ipotizzato che Nick Fury sia uno Skrull, e che lo vedremo anche in questa incarnazione.

Gli Skrull sono i cattivi del film con Brie Larson, ambientato all'inizio degli anni Novanta. Nei fumetti questi personaggi, creati al solito da Stan Lee e Jack Kirby nel 1962, sono nati come nemici dei Fantastici 4 ma sono presto entrati a far parte della continuity marvelliana.

Per svelare il mistero non resta che aspettare di vedere il film, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, su sceneggiatura di Geneva Robertson - Dworet, Meg LeFauve e Nicole Perlman. Nel cast ci sono anche Ben Mendelsohn, Gemma Chan, DeWanda Wise e Jude Law.

L'uscita di Captain Marvel è fissata all'8 marzo 2019.