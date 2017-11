Sámi Blood: in anteprima il trailer italiano del film di Amanda Kernell, Premio Lux 2017

Dopo aver ricevuto il premio Label Europa Cinema delle Giornate degli Autori del Festival di Venezia e il Premio Lux 2017, assegnato dal Parlamento europeo alla produzione europea più meritevole, arriverà nei cinema italiani il 30 novembre, codistribuito in Italia da CineMAF e Cineclub Internazionale Distribuzione, Sámi Blood, esordio nel lungometraggio della giovane e talentuosa regista svedese Amanda Kernell.

Sámi Bood, di cui vi presentiamo qui sotto il trailer italiano in anteprima, è una storia di emancipazione femminile durante il colonialismo svedese del XX secolo e di discriminazione della razza làppone. È un film di formazione, attraverso il racconto intenso e asciutto di una crescita personale e sociale: rimanere attaccati alle proprie radici non è sempre così scontato.









Elle Marja è una ragazzina sámi, una comunità di nativi dell'estremo nord svedese, cresciuta tra gli allevatori di renne. Esposta alla discriminazione degli anni Trenta e alla certificazione della razza per frequentare la scuola, inizia a sognare una vita diversa in cui le vengano riconosciute dignità e il rispetto che merita. Per ottenerla dovrà però disconoscere le sue origini, allontanandosi dalla famiglia e dalla cultura della sua gente.

Protagonista straordinaria del film è la giovanissima Lene Cecilia Sparrow che ha dichiarato a Strasburgo durante la consegna del premio Lux 2017: "Noi sámi parliamo una lingua quasi estinta ma siamo ancora qui, allevatori di renne che hanno subìto espropriazione di terre, cambiamenti climatici e pregiudizi. Ricevere questo premio è quasi un risarcimento per le generazioni precedenti alla nostra che sono sempre state trattate come esseri inferiori. Lo dedichiamo a loro e speriamo che l'Europa si evolva e condanni il razzismo"