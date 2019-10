Samara Weaving entra nel cast di Snake Eyes, spin-off di G.I. Joe

News Cinema

L'attrice lanciata da Finché morte non ci separi avrà il ruolo di Scarlett.

La Paramount Pictures avrebbe scelto la sempre più lanciata Samara Weaving per il ruolo di Scarlett in Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe che avrà come protagonista Henry Golding (Crazy Rich) nel ruolo del ninja letale. Nel cast è entrato anche Takehiro Hira il quale avrà il ruolo del villain principale. Precedentemente erano già stati confermati Andrew Koji per la parte di Storm Shadow, Iko Uwais per quella di Hard Master e Úrsula Corberó nel ruolo di Baroness.

Come noto alla regia di Snake Eyes troveremo Robert Schwentke, il quale nel capo dell’action ha già piazzato il sorprendente successo di Red con Bruce Willis. Alla sceneggiatura invece troveremo Evan Spiliotopoulos, autore del copione de La bella e la bestia di Bill Condon. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 16 ottobre del prossimo anno.

Samara Weaving è stata acclamata protagonista di Finché morte non ci separi, commedia horror che ha riscosso un enorme successo di critica. Prossimamente la vedremo in un’altra commedia di fantascienza come Bill & Ted Face the Music, dove reciterà insieme a Keanu Reeves. Poi si confronterà con l’action in Guns Akimbo. Tra le serie tv a cui l’attrice australiana ha partecipato ci sono anche Picnic at Hanging Rock, Smilf e una breve parte in Ash v Evil Dead.