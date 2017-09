Sam Rockwell Sarà George W. Bush nel biopic su Dick Cheney diretto da Adam McKay

Il biopic su Dick Cheney che sarà diretto da Adam McKay per la Paramount si arricchisce di un pezzo importante del cast, in un ruolo fondamentale: Sam Rockwell avrà infatti la parte di George W. Bush, Presidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009. L'attore raggiunge così Christian Bale nei panni del Vice Presidente protagonista, Amy Adams in quelli di sua moglie Lynne, mentre Steve Carell impersonerà il Segretario della Difesa Donald Rumsfeld. Nel cast figura anche Bill Pullman.

Il film, precedentemente intitolato Backseat e invece ora semplicemente Cheney, sarà prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, società che ha già realizzato La grande scommessa con il trio McKay/Bale/Carell. Il film si guadagnò l'Oscar per l'adattamento e regalò a McKay un'altra nomination per la regia, mentre a Bale portò la sua terza in carriera.

Sam Rockwell ha consolidato negli anni una solida carriera da caratterista. Tra i suoi film migliori meritano di essere citati Confessioni di una mente pericolosa di George Clooney, che lo lanciò all'attenzione del panorama internazionale, e il bellissimo Moon di Duncan Jones, sci-fi autoriale in cui recitava praticamente da solo per tutto il tempo. Se non l'avete visto, recuperatelo senz'altro.