Sam Rockwell in un film biografico sulla star del country Merle Haggard

News Cinema

Robin Bissell dirigerà il film dalle memorie della vedova della star del country & western Merle Haggard, che sarà interpretato da Sam Rockwell.

Se Joaquin Phoenix in Quando l'amore brucia l'anima si è cimentato addirittura con la leggenda di Johnny Cash in una performance che avrebbe dovuto dargli l'Oscar molti anni prima di Joker, Sam Rockwell potrebbe interpretare un'altra star della musica, il re del country & western Merle Haggard. A dirigere un film sulla sua vita - tratto dal libro di memorie della vedova Theresa "Sing Me Back Home" - sarà Robin Bissell, che ha già diretto l'anno scorso Rockwell nel suo film di debutto, The Best of Enemies.

La sceneggiatura sarà adattata da Bissell con l'aiuto proprio della vedova di Haggard. Scomparso nel 2016, il musicista ha avuto una carriera lunga e di successo, ma il film sarà incentrato su un periodo particolare della sua vita in gioventù. Scappato di casa da ragazzo, Haggard da giovane sopravviveva con piccoli furti ed è entrato e uscito dal riformatorio, spesso evadendo da molti di questi centri in California.

Alla fine, dopo l'ennesima fuga, non appena ha raggiunto la maggiore età, è stato "promosso" al carcere per adulti di San Quintino. Lì è avvenuta la svolta, quando ha visto proprio Johnny Cash esibirsi per i detenuti. Uscito di prigione, ha iniziato ad esibirsi in vari club, ha firmato un contratto con la Capitol Records ed è diventato uno degli artisti più celebri della musica country.

Il film racconterà anche la sua storia d'amore con la prima moglie, sua partner sulla scena, Bonnie Owens. I diritti del film sono stati acquisiti dagli Amazon Studios. Speriamo di vedere presto come se la cava Sam Rockwell a suonare e cantare. Al momento le trattative sono aperte e il contratto non è ancora stato firmato.