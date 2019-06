Sam Rockwell entra nel cast di The Ballad of Richard Jewell, nuova regia di Clint Eastwood

Sam Rockwell è entrato nel cast di The Ballad of Richard Jewell, nuovo biopic di Clint Eastwood recentemente acquistato dalla Warner Bros. dopo che inizialmente la produzione era in mano alla Fox/Disney.

La sceneggiatura sarà tratta dall’articolo di Marie Brenner American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell pubblicato su Vanity Fair nel 1997. La storia vera è quella dell’agente di sicurezza che salvò molte vite umane durante l’attacco terroristico alle Olimpiadi di Atlanta ’96, salvo poi essere ingiustamente sospettato di essere lui stesso uno degli attentatori. Nel 2005 Eric Robert Rudolph confessò il crimine insieme.

A produrre The Ballad of Richard Jewell saranno tra gli altri Leonardo DiCaprio e Jonah Hill. I due per molto tempo hanno tentato di portare al cinema la storia di Jewell, con Hill nella parte del protagonista e DiCaprio in quella che adesso è invece stata confermata a Rockwell. Le riprese del film cominceranno questa estate.

Vincitore dell’Oscar come miglior attore non protagonista grazie a Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Sam Rockwell ha appena ottenuto un enorme successo di critica grazie alla miniserie Fosse/Verdon, dove interpreta il leggendario coreografo e regista Bob Fosse. Prossimamente lo vedremo interpretare un ufficiale nazista in Jojo Rabbit, nuova regia di Taika Waititi.