Sam Rockwell dà la voce al gorilla protagonista del film The One and Only Ivan

Parliamo di Sam Rockwell, quel bravissimo attore che da anni sforna una bella performance dietro l'altra e che potrebbe portarsi a casa quest'anno l'ambita statuetta per la sua bella prova in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Con la sua faccia lo rivedremo in futuro nel biopic diretto da Adam McKay sull'ex vice presidente americano Dick Cheney, nientemeno che nel ruolo di Bush, ma il suo prossimo impegno al cinema sarà di altro genere.

Rockwell presterà infatti la voce al personaggio del gorilla dal pelo argentato, nel film The One and Only Ivan, tratto dall'omonimo libro per bambini di Katherine Applegate, pubblicato nel 2011 e illustrato da Patricia Castelao, adattato per il cinema da Mike White.

La storia è quella del gorilla, appunto, che vive in una gabbia di vetro dentro un centro commerciale e sala giochi. Abituato alle usanze umane, Ivan pensa alle serie tv che ha visto e ai suoi amici, l'elefante Stella (Angelina Jolie, che produce il film) e Bob, un cane randagio. Per lo più, però, Ivan pensa alla sua arte e al modo di catturare sulla tela coi colori il sapore del mango o il suono delle foglie. Quando arriva Ruby (Brooklyn Prince), un'elefantina sottratta alla sua famiglia, questa tranquilla routine cambia e Ivan decide di cercare qualcosa di meglio per tutti loro.

A dirigere il film, che sarà realzzato con un mix di animazione in CGI e scene dal vivo, è la regista di Io prima di te, Thea Sharrock.