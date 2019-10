Sam Raimi torna a dirigere un horror per la Columbia!

News Cinema

Il regista di Evil Dead sembra finalmente aver trovato un progetto che lo interessa in una sceneggiatura descritta come un mix tra Misery e Cast Away.

Suonino le trombe, rullino i tamburi: Sam Raimi farà il suo ritorno all'horror, come regista, per la Columbia! Una notizia che non può che far piacere a chi à cresciuto con la trilogia di Evil Dead e nel corso degli anni si è dovuto accontentare del pur ottimo Drag Me To Hell, del 2009. Inoltre, sono sei anni che Raimi, più impegnato in tv e in veste di produttore, non dirige un lungometraggio per il cinema.

A convincerlo a dirigere il film, ancora senza titolo, una sceneggiatura di Mark Swift e Damian Shannon, autori nel 2009 del reboot di Venerdì 13. Non si sa niente della storia, ma la descrizione allettante che ne viene data è quella di un incrocio tra Misery di Stephen King e Cast Away, il film del 2000 in cui Tom Hanks naufragava su un'isola deserta.

Per la Columbia Raimi aveva realizzato i suoi Spider-Man e, Raimi ha affermato: "sono felicissimo di tornare a collaborare di nuovo con loro. Sono da tempo un fan di Shannon e Swift e abbiamo trovato l'avventura perfetta da condividere col mondo".

A questo punto speriamo che le cose procedano col vento in poppa, perché di un nuovo horror di Sam Raimi il mondo ha sicuramente bisogno.