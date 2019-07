Sam Raimi promette: un nuovo film de La casa, presto!

News Cinema

Il regista ha ben 3 idee in proposito, sia che Bruce Campbell decida di tornare, sia che non lo faccia ma torni Fede Alvarez alla regia oppure...

Da fan della trilogia originale di Evil Dead - ovvero La casa, La casa 2 e L'armata delle tenebre - e della serie purtroppo cancellata dopo tre stagioni, Ash vs. Evil Dead, siamo felicissimi di leggere le dichiarazioni rilasciate da Sam Raimi a Bloody Disgusting, sulla possibilità neanche troppo remota di riportare i Deadites, il Necronomicon e (magari!) Ash Williams in un nuovo film della serie.

Durante la promozione del film Crawl, che ha prodotto, Raimi è stato più che contento di fornire informazioni in merito al suo franchise più amato dai fan dell'horror: "Mi piacerebbe tantissimo farne un altro - ha detto - Non credo che la tv sia la sua destinazione, ma io, Bruce e Rob Tapert stiamo parlando di uno o due modi diversi per fare il prossimo film. Ci piacerebbe fare un altro film di Evil Dead e infatti stiamo proprio lavorando su qualche idea in questo momento".

Il nuovo film seguirebbe la storyline di Ash, dunque tornerebbe Bruce Campbell, o continuerebbe quella del remake di Fede Alvarez (speriamo di no, ndr)?

Sarei elettrizzato se Bruce Campbell cambiasse idea sul suo ritiro e tornasse per la storyline dell'Evil Dead originale. Ma altrimenti sarei molto felice di lavorare con Fede, se tornasse a fare un sequel... ma adesso è un pezzo grosso, ha molto successo ed è un artista molto richiesto, e non credo che lo farebbe".

A proposito del reboot di Alvarez gli è stato chiesto se gli eventi di quell'horror facessero parte del canone del franchise:

"Credo che faccia parte dell'universo di Evil Dead ma non della storyline di Bruce Campbell". Si svolgono in un angolo dell'universo originale? "Esattamente", ha risposto Raimi. "Ma c'è anche una terza possibilità di cui stiamo parlando", ha aggiunto, senza rivelare quale sia, anche se lascia ben sperare il modo con cui ha salutato l'intervistatore: "Penso dunque che potrete vedere un po' di azione in un film di Evil Dead nei prossimi sei mesi".

A questo punto incrociamo le dita e aspettiamo col fiato sospeso, sperando che l'unico possibile Ash Williams, Bruce Campbell, che, nonostante l'età e la forma fisica non al top, ha dimostrato di recente di sapercela ancora fare con i Deadites, torni a imbracciare la motosega!