Sam Raimi dirigerà il fantasy The Kingkiller Chronicle

Il grande Sam Raimi (La casa, la prima trilogia di Spider-Man) è in trattative con la Lionsgate per dirigere il franchise ad altissimo budget The Kingkiller Chronicle, tratto dai best-seller di Patrick Rothfuss. A lavorare come produttore esecutivo e supervisore delle musiche sarà Lin-Manuel Miranda, che vedremo tra poco in Mary Poppins Returns.

L'universo di Kingkiller Chronicles vede due performers avventurarsi nel mondo incredibile di Temerant, dove esistono posti mistici, forse oscure e potentissime, ma soprattutto eroi inaspettati. Il primo libro della saga si intitola The Name of the Wind, e la serie di romanzi hanno venduto in tutto il mondo più di dieci milioni di copie, venendo tradotti in trentacinque lingue in tutto il mondo.

The Kingkiller Chronicle sarà basato appunto sul primo libro della serie, con l'adattamento che è stato scritto da Lindsey Beer (Transformers: L'ultimo cavaliere). Dalla stessa collana di storie è in pre-produzione anche una serie TV, la quale ancora non si sa in quale modo si intreccerà con il film di Raimi.

Maestro assoluto dell'horror e del cinema di fantascienza, Sam Raimi è stato in trattative per dirigere altri franchise di enormi proporzioni come Lo Hobbit e quello che avrebbe dovuto diventare Warcraft, ma che poi non è stato visto l'insuccesso del primo film.

Tra i capolavori di Raimi vogliamo citare anche Darkman, Pronti a morire e il noir raggelato Soldi Sporchi, che ottenne due nomination all'Oscar per la sceneggiatura non originale e l'attore non protagonista Billy Bob Thornton.