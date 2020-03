Sam Neill ci parla dello stop di Jurassic World Dominion e della necessità di restare ottimisti

News Cinema

Attivissimo sui social, soprattutto Instagram e Twitter, l'attore neozelandese è un grande consolatore in questi tempi bui. Le sue parole e i suoi video sulla sospensione del lavoro e sul periodo di isolamento.

Di questi tempi, se non fossimo piombati nell'incubo coronavirus, Sam Neill, l'amato attore neozelandese, sarebbe stato sul set di Jurassic World: Dominion, mentre invece, come tutti noi, è chiuso in casa. O meglio, buon per lui, in isolamento nella sua bella fattoria tra i suoi amati animali, e soprattutto i maiali che lo seguono come cagnolini e che ha presentato a tutti sui social. Neill è infatti attivissimo sia su Instagram (@SamNeillTheProp) che su Twitter (@twopaddocks) e sul sito della sua azienda, www.twopaddocks.com.

In questi giorni è un piacere sentirlo parlare e cantare, accompagnato dal suo ukulele, per farci compagnia e raccontarci le sue giornate. Tra le cose di cui ha parlato sui social c'è anche il blocco del suo lavoro:

"All'improvviso, eccoci qua. Siamo stati surgelati, e Jurassic World: Dominion è sospeso. Insetti nell'ambra. E come praticamente ogni altro attore nel mondo in questo momento, non sto lavorando. Dannazione. Ma torneremo. E che gioia sarà essere di nuovo su un set, a fare quello che amo di più, col genere di persone che amo: altri attori e tutte le persone speciali che servono per fare un film. Quel privilegio raro. E per mettere le cose in prospettiva: ci sono cose assai peggiori di un film sospeso".

Sam Neill è uno dei personaggi che seguiamo con più interesse, proprio per la sua visione ottimistica della vita, nonostante tutto. Questi i suoi consigli per questi giorni, e il modo in cui li sta trascorrendo (se seguite i suoi post ne avrete un'idea più precisa):

"Dunque che fare nel frattempo? Intanto, ed è la cosa più importante, stiamo a casa. Mi scopro sorprendentemente occupato qui. Il fatto è che la maggior parte del tempo che trascorro lavorando, la passo effettivamente a fissare annoiato la parete di un trailer. Invece qui sono occupato con tutte le cose di cui sono in genere troppo occupato per occuparmi. Suono il mio ukulele. Canto. Incontro i miei amici su Skype. Sono intimamente coinvolto nell'educazione dei miei nipoti che stanno a tremila chilometri di distanza. Riscopro la poesia. Metto delle scemenze sui social per incoraggiare le persone e rallegrarle con un messaggio. Mi diverto a stirare le mie camicie e a lucidare un vassoio d'argento fin nei minimi particolari. Leggo dei romanzi fantastici che non ho mai aperto. Ho piantato un arbusto. C'è della bellezza nelle cose di tutti i giorni".

Insomma, se avete bisogno di tirarvi su di morale vi consigliamo di seguire i social di Sam Neill, un attore e uomo, che, come il buon vino (che lui stesso produce) è addirittura migliorato con gli anni.