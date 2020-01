Sam Mendes su 1917: l'idea dei film è nata dai ricordi di mio nonno

News Cinema

L'atteso film ambientato durante la Prima Guerra Mondiale arriverà nei nostri cinema il 23 gennaio prossimo.

Forte di due Golden Globes già vinti, quello per il miglior film drammatico e quello per la migliore regia, e di 10 nomination agli Oscar 2020, arriva nei nostri cinema il 23 gennaio prossimo 1917, l'atteso film diretto da Sam Mendes, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.

Tra i favoriti ai prossimi Premi Oscar, 1917 racconta di due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) che ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

In questa video intervista, il regista Sam Mendes ci racconta di come l'idea del film sia nata dai racconti di suo nonno:



1917: Intervista al regista Sam Mendes - HD