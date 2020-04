Salvate il soldato Ryan: la storia da favola di Vin Diesel grazie a una telefonata di Steven Spielberg

News Cinema

Come a volte accade, la svolta nella carriera di Vin Diesel è arrivata con una telefonata da sogno. Steven Spielberg lo ha visto in un cortometraggio e lo ha voluto in Salvate il soldato Ryan.

Non è sbagliato dire che Vin Diesel debba essere estremamente riconoscente nei confronti di Steven Spielberg. Infatti lo è, perché è il regista che lo ha scovato e lo ha voluto tra i commilitoni del suo Salvate il soldato Ryan. Era il 1998 quando usciva al cinema il film con Tom Hanks, Matt Damon e molti altri attori che si ispirava a fatti realmente accaduti, più precisamente alla storia del sergente Frederick "Fritz" Niland che perse tre fratelli durante il conflitto e una missione fu organizzata soltanto per il suo salvataggio e rimpatrio. Fino a quel momento Mark Sinclair, in arte Vin Diesel, aveva interpretato e diretto il cortometraggio Multi-Facial (budget 3 mila dollari) e un lungometraggio intitolato Strays (50 mila dollari raccolti con il lavoro di telemarketing). Rientrato da Los Angeles a New York dove era cresciuto, perché le cose per lui sembravano arenate, una telefonata da Steven Spielberg gli cambiò la vita.

Salvate il soldato Ryan: Vin Diesel scelto da Steven Spielberg che aveva visto un suo cortometraggio

Il corto Multi-Facial, interpretato e diretto da Vin Diesel che nella storia raccontava le sue stesse esperienze di attore, era stato inserito selezionato in una sezione del Festival di Cannes. Questo ha permesso al breve film di circolare e soprattutto di essere visto. È proprio grazie a questo cortometraggio che Steven Spielberg si chiese chi fosse quel ragazzo, proprio mentre era impegnato nella preparazione di Salvate il soldato Ryan. Per il ruolo del soldato Caparzo quindi non c'è stato un casting e non sono stati provinati decine di attori, no. Spielberg ha chiesto allo sceneggiatore Robert Rodat di inserire nella storia un personaggio per Diesel. Quindi sì, l'attore è la reppresentazione di una di quelle favole hollywoodiane che ogni tanto accadono. Il merito è ovviamente suo se successivamente è stato capace di costruirsi una lunga e fortunata carriera, continuando con il lavoro di doppiaggio per Il gigante di ferro (1999) e il primo titolo che gli ha garantito una solida fan base, Pitch Black (2000), primo film in cui interpreta Richard B. Riddick. Il primo Fast & Furious arriverà nel 2001.

Qui sotto potete vedere Multi-Facial il cortometraggio diretto, scritto e interpretato da Vin Diesel nel 1995.