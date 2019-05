Salutando Niki Lauda: il ricordo di Ron Howard, regista di Rush

Non sono solo gli appassionati di Formula 1 a piangere la morte del grande Niki Lauda, anche Ron Howard, regista di Rush, sempre disponibile in streaming su vari canali incluso Netflix, ha ricordato così via Twitter il campione.

Riposi in pace il grande Niki Lauda. Qui eravamo al nostro ultimo incontro a Montecarlo nel 2018. Ci siamo conosciuti durante la lavorazione del film Rush. La F1 conosce la sua grinta e il suo spirito intensamente competitivo, ma altrettanto forti erano la sua forte intelligenza e la sua saggezza, che lo resero un uomo notevole. Una forza.

RIP the Great #NikiLauda. Here’s our last meeting in #MonteCarlo in ‘18 We first met while making the movie Rush. The F1 world knows of his grit & intensely competitive spirit, but that matched w/his keen intelligence & wisdom made him a distinctively remarkable man. a force. pic.twitter.com/SMizNt9Hge — Ron Howard (@RealRonHoward) 21 maggio 2019

Rush è interpretato da Chris Hemwsorth e Daniel Brühl, nei panni rispettivamente di James Hunt e Niki Lauda. Il film è la storia della rivalità che tormentò (ma anche spronò) i due negli anni Settanta, dal 1970 passando per il 1976, anno in cui Lauda fu protagonista di un incidente che lo lasciò sfigurato ma non domato.

Hemsworth e Brühl danno vita sullo schermo a due personalità ben distinte: un inglese sopra le righe e sensibile al fascino femminile, e un austriaco in rotta con la famiglia, perfezionista, serio e caparbio. Ad affiancarli sullo schermo ci sono Olivia Wilde e anche il nostro Pierfrancesco Favino, nei panni del pilota svizzero Clay Regazzoni.

La sceneggiatura è firmata da Peter Morgan, nomination all'Oscar per Frost/Nixon e The Queen.

Rush ha inoltre ricevuto due nomination ai Golden Globe, per il miglior film drammatico e per il miglior attore non protagonista, Daniel Brühl.