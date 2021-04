Sailor Moon e i nuovi film Netflix fino all'estate, ecco il lungo trailer

News Cinema

Netflix ha pubblicato un trailer con tutti i film esclusivi e originali previsti da qui fino all'estate: l'animazione è rappresentata anche dal nuovo film di Sailor Moon, ma non mancano gli zombi di Zack Snyder, attori come Liam Neeson e il documentario su Baggio.

Netflix non ha intenzione di farsi soffiare il pubblico alla riapertura delle sale, così ha pubblicato un lungo trailer (con partecipazioni vip) per ricapitolare i film originali Netflix e le esclusive che ci aspettano in streaming sul servizio, da questo momento all'estate inoltrata. Agli appasionati italiani di anime farà piacere sapere che Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie (Parte 1 e Parte 2) sarà disponibile dal 3 giugno in tutto il mondo: è stato diffuso un trailer apposito, al quale riteniamo di dover dare la precedenza, ma proseguite nella lettura per scoprire le altre esclusive Netflix, non solo di animazione!





Netflix, i nuovi film in arrivo fino all'estate, tra Liam Neeson e Army of the Dead di Zack Snyder

Il lungo trailer delle uscite estive (ma anche primaverili) di Netflix ci propone alcuni pezzi da novanta. Tra le tante proposte segnaliamo lo zombie movie di Zack Snyder Army of the Dead con Dave Bautista dal 21 maggio, il cartoon I Mitchell contro le macchine dal 30 aprile, L'ultimo mercenario con Jean-Claude Van Damme dal 30 luglio, Sweet Girl con Jason Momoa dal 20 agosto, il tenero Un padre di Paul Weitz dal 18 giugno, l'action The Ice Road con Liam Neeson (dal 25 giugno). Da non dimenticare il thriller La donna alla finestra con Amy Adams e Gary Oldman (dal 14 maggio) e due documentari, uno sul pittore Bob Ross (Happy Accidents, Betrayal & Greed) e l'altro sul nostro Baggio, Il Divin Codino (dal 26 maggio). Nel corso dell'estate sarà pubblicata inoltre la trilogia horror di Fear Street.

Ancora sul fronte animazione Netflix ribadisce la sua battaglia alla Disney, annunciando Trollhunters: L'ascesa dei Titani, film che chiude l'omonima serie tv animata DreamWorks prodotta da Guillermo del Toro (in arrivo a luglio), Il drago dei desideri (dall'11 giugno), il folle America - Il film (dal 30 giugno, con la voce di Channing Tatum!) e il musical cubano cartonn Vivo con la voce di Lin-Manuel Miranda (dalla Sony Pictures Animation).