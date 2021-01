Sai tenere un segreto? Tutto sulla commedia romantica con Alexandra Daddario in streaming su Prime Video

News Cinema

Trama, trailer, recensione e video-intervista alla protagonista e alla regista del film disponibile in streaming dal 20 gennaio su Amazon Prime Video.

Dal 20 gennaio è disponibile in streaming su Amazon Prime Video una commedia romantica interpretata e prodotta da Alexandra Daddario, intitolata Sai tenere un segreto?.

La trama di Sai tenere un segreto?

Il film vede Alexandra Daddario nei panni di una giovane donna di nome Emma Corrigan, una giovane donna che vive a New York e ha una relazione noiosa con un uomo impacciato. Emma spera di essere promossa come dirigente marketing di Panda, la grande azienda di bevande energetiche biologiche per cui lavora.

Su un volo di ritorno da una riunione con i clienti, l’aereo di Emma incappa in un tratto di forti turbolenze; pensando di stare per morire e presa dal panico, e dopo qualche bicchiere di champagne di troppo, Emma rivela tutti i suoi segreti più intimi a un affascinante sconosciuto seduto accanto a lei. Quando torna in ufficio il lunedì seguente, scopre che tutti sono in fermento per l’arrivo di Jack Harper (Tyler Hoechlin), lo sfuggente CEO e fondatore dell’azienda. Al momento del loro incontro, Emma scopre che Jack è proprio l’uomo cui ha rivelato ogni suo più intimo e imbarazzante segreto, il quale però, invece di farla sentire in imbarazzo, si dimostra molto interessato a lei, e intenzionato a conquistarla...

Sai tenere un segreto?: il trailer

Sai Tenere un Segreto?: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dal romanzo omonimo di Sophie Kinsella

Sai tenere un segreto? è tratto dall'omonimo romanzo di Sophie Kinsella pubblicato nel 2003 ed edito in Italia da Mondadori, il primo libro della scrittrice inglese che non fa parte della fortunata serie "I Love Shopping". L'adattamento è stato scritto da Peter Hutchings, mentre alla regia c'è Elise Durán, qui alla sua prima esperienza cinematografica dopo una lunga carriera da regista e produttrice televisiva. Alexandra Daddario, oltre che protagonista, è anche produttrice del film.

Sai tenere un segreto? è presentato nella sezione Alice nelle città alla Festa del Cinema di Roma 2019.

Intervista video a Alexandra Daddario e alla regista Elise Durán

Sai Tenere un Segreto?: La nostra Intervista a Elise Durán e Alexandra Daddario - HD

