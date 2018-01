SAG Awards: tre premi per gli attori di Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Tra i premi che precedono l'Oscar ci sono quelli di categoria, assegnati dalle varie Guild, o sindacati, di produttori, registi, attori, direttori della fotografia ecc. Tra i più attesi ci sono quelli della Screen Actors Guild, con cui gli attori vengono premiati dai loro pari.

Quest'anno a (stra)vincere è stato Tre manifesti a Ebbing, Missouri, attualmente nelle nostre sale, che si è aggiudicato ben 3 premi: il riconoscimento come miglior cast, quello come miglior attrice, andato alla splendida Frances McDormand, e quello come miglior attore non protagonista, andato all'altrettanto meritevole Sam Rockwell. Tra i protagonisti l'ha spuntata Gary Oldman. Ma ecco tutti i premi cinematografici assegnati.

Miglior cast: Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attrice protagonista: Frances McDormand - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attore protagonista: Gary Oldman - L'ora più buia

Miglior attore non protagonista: Sam Rockwell - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attrice non protagonista: Allison Janney - I, Tonya

Miglior cast di stuntmen: Wonder Woman

Un premio speciale alla carriera è stato consegnato a Morgan Freeman dalla mitica interprete di West Side Story, Rita Moreno.