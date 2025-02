SAG Awards, Timothée Chalamet e Demi Moore vincono ai premi del sindacato, l'elenco con i vincitori cinema e tv

News Cinema

Timothée Chalamet e Demi Moore hanno raccolto i principali premi agli Screen Actors Guild Awards 2025. Ma com'è andata a non protagonisti ed ensemble, tra cinema e serie tv?

Sono stati consegnati a Los Angeles gli Screen Actors Guild Awards del sindacato di attrici e attori hollywoodiani, in zona cinema anticamera per gli Oscar 2025 in quella categoria, o per lo meno una conferma dei film che si contenderanno la ribalta dell'Academy tra pochissimo, il 2 marzo. A tenere in mano i massimi premi ci sono stati Timothée Chalamet e Demi Moore, rispettivamente come attore e attrice protagonista, ma non sono mancati riconoscimenti ad altri interpreti chiave della stagione cinematografica e televisiva, in A Real Pain, nel contestato (per varie ragioni) Emilia Pérez, Shogun, Only Murders in the Building e The Penguin.



A Complete Unknown e The Substance in testa ai SAG Awards 2025