SAG Awards 2021: le nomination per i migliori attori, le migliori attrici e i migliori cast dell'anno

Lo Screen Actors Guild, ovvero il sindacato USA degli attori, si è espresso annunciando le nomination per le migliori performance del 2020.

Sono appena state annunciate le nomination per i SAG Awards, ovvero i premi dello Screen Actors Guild che altri non è se non il sindacato americano nato nel 1912 che oggi rappresenta circa 160 mila persone impiegate nel mondo dell'entertainment come attori di cinema e tv, giornalisti, conduttori radiofonici, artisti musicali, doppiatori, influencer, fashion model e altri professionisti dei media (il nome completo è SAG-AFTRA, Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists). Forse non sapete che a presiedere il sindacato è Gabrielle Carteris, la Andrea della serie Beverly Hills 90210 che era segretamente innamorata del Brandon di Jason Priestley.

SAG Awards 2021: i candidati per la sezione film

Annunciate in una live streaming dall'attrice Lily Collins e dall'attore e cantante Daveed Diggs sui profili social del sindacato, le nomination dei SAG Awards 2021 per le migliori performance dell'annata 2020 sono le seguenti:

Miglior Attore Protagonista:

Migliore Attrice Protagonista

Miglior Attore Non Protagonista:

Migliore Attrice Non Protagonista

Miglior cast di un film

Da 5 Bloods

Ma Rainey's Black Bottom

Minari

One Night in Miami

Il processo ai Chicago 7

Miglior gruppo di stuntman

Da 5 Bloods - Come fratelli

Mulan

Notizie dal mondo

Wonder Woman 1984

Il processo ai Chicago 7

La cerimonia di premiazione avverrà il 4 aprile 2021 e andrà in onda in diretta sui canali tv statunitensi TNT e TBS.