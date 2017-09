Safari: una clip esclusiva del film di Ulrich Seidl

Il dissacrante, spiazzante e geniale regista austriaco Ulrich Seidl, amatissimo dai festival internazionali, torna nelle nostre sale (da venerdì 1 settembre, distribuito da Lab 80 Film) con Safari, un documentario che è ancora una volta una radiografia, ora distaccata ora partecipe, dei vizi del suo paese. Questa volta al centro dell’impietosa analisi ci sono ricchi turisti che pagano per abbattere zebre, giraffe, gnu e gazzelle nelle riserve al confine fra Namibia e Sudafrica. La critica alla barbarica pratica della caccia è evidente e, rispetto ai protagonisti umani del film (goffi, appesantiti e sudati), gli animali appaiono in tutta la loro bellezza e maestosità. Il che rende il loro massacro ancora più insensato.

Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2016, Safari non risparmia nulla allo spettatore provocandogli un certo malessere con uccisioni, scuoiamenti e macellazioni. Il suo stile rigoroso attenua però lo strazio, complici alcuni momenti di attesa in cui i personaggi si perdono in un eterno vagare. A raccontarci uno di questi istanti di pausa è una clip esclusiva in cui si coglie pienamente lo spirito del film.

Ulrich Seidl è conosciuto soprattutto per la trilogia Paradiso (Paradise: Love, Paradise: Faith e Paradise: Hope), e per Canicola, che si è aggiudicato nel 2001, al Festival di Venezia, il Gran Premio della Giuria.