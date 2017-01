Sadako vs Kayako: il trailer dell'horror giapponese che mette una contro l'altra le creature di The Ring e The Grudge

Ci sono stati King Kong vs Godzilla, Alien vs Predator e Freddie vs Jason. Adesso a titillare l'immaginario degli appassionati di genere (di horror in particolare e di J-Horror nello specifico) è arrivato Sadako vs Kayako, il film che mette una di fronte all'altra le bambine maligne e inquietanti di The Ring e The Grudge.

Diretto da Kōji Shiraishi, il film racconta la storia di una giovane studentessa universitaria che s'imbatte nella famigerata VHS che libera lo spirito di Sadako, e di una liceale che si sente attirata da una cecchia casa dove incontra lo spirito di Kayako. Quando le due ragazze s'incontrano, capiscono che per liberarsi delle rispettive maledizioni non resta loro altro che Sadako e Kayako si scontrino e distruggano a vicenda: portano quindi la videocassetta nella casa e lasciano che le cose facciano il loro corso.

Visto qualche mese fa al Torino Film Festival, il film sta per debuttare in streaming sul mercato nord-americano, mentre da noi sarà distribuito dalla Movies Inspired, che l'ha acquistato proprio durante i giorni del festival torinese.

In attesa di poterlo vedere, questo è il trailer di Sadako Vs. Kayako, nella sia versione originale.