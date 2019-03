Sadako è tornata: ecco il trailer del film di Hideo Nakata che rilancia la saga di Ringu

Era il 1998. Hideo Nakata, regista giapponese fino a quel momento praticamente sconosciuto in Occidente dirige uno dei film che, con un pugno d'altri e più di altri, divenne il simbolo del J-Horror, Ringu, che ebbe uno straordinario successo tanto da originare due sequel, un prequel, due spin off e un cross over in patria, e un remake e un sequel negli Stati Uniti.

Ora, a oltre vent'anni da quel primo film, che raccontava di una ragazzina fantasma e assassina, di un pozzo e di una cassetta VHS stregata, Nakata è tornato alla saga che l'ha reso celebre, aggiungendo un nuovo capitolo che si intitola, semplicemente Sadako, come quella protagonista inquietante che risaliva dal pozzo col volto coperto da lunghi capelli corvini.

Dopo il primo Ringu, Nakata aveva proseguito il suo impegno nella saga con Ringu 2 in Giappone e The Ring 2 negli Stati Uniti, e dal 2005 non si occupava della serie di film ispirata dal romanzo di Kōji Suzuki.

Questo suo nuovo Sadako (che prende ovviamente il nome dalla ragazzina che semina terrore e morte nella serie) vedrà protagonisti una psicologa, suo fratello minore che cerca di risvegliare la maledizione di Sadako utilizzando YouTube, e una ragazza priva di memoria ospite di un ospedale psichiatrico.

Sadako debutterà nei cinema giapponesi il prossimo 24 maggio, e questi sono il trailer e la locandina originali del film. Riuscirà Nakata a rilanciare il J-Horror in tutto il mondo come era accaduto alla fine del XX Secolo? Lo scopriremo presto.