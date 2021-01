Sacrifice: il trailer dell'horror lovecraftiano con Barbara Crampton

News Cinema

Barbara Crampton, volto noto agli amanti dell'horror, è la protagonista di Sacrifice, che riecheggia miti lovecraftiani e di cui è uscito il trailer.

Sarà per via dell'ambientazione nell'estremo Nord, ma Sacrifice, di cui vi mostriamo il trailer, coi suoi rimandi a un culto pagano, ci sembra richiamare Midsommar, che pure non ci aveva entusiasmato, e al solito un film inarrivabile come The Wicker Man. Motivo principale di interesse di questa storia ambientata in Norvegia la presenza di una scream queen come Barbara Crampton, cara a tanti appassionati di horror per i ruoli ricoperti nei film lovecraftiani di Stuart Gordon Re-Animator e From Beyond, nonché in Puppet Master e Castle Freak.

Diretto a 4 mani da Andy Collier e Toor Mian, Sacrifice uscirà in America on demand il 9 febbraio. Questa la trama:

Dopo la morte di sua madre, Isaac con la moglie incinta ritorna nel luogo di nascita, su una remota isola norvegese per prendere possesso di un'inattesa eredità. Durante la visita, la coppia scopre oscuri segreti del passato di Isaac. Il loro piacevole viaggio si trasforma rapidamente in un incubo quando Isaac e la moglie si imbattono in un culto sinistro che adora una divinità sottomarina.

La divinità in questione si chiama the slumbering one (ovvero, anche se in italiano suona peggio, l'assopito) e i suoi tentacoli fanno pensare a una creatura lovecraftiana, anche se le somiglianze ci sa che finiscono qua. La sfortunata coppia è interpretata da Sophie Stevens e Ludovic Hughes, mentre la sacerdotessa è ovviamente Barbara Crampton, che porta in modo egregio le sue 62 primavere.