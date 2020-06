Sabbia rosso sangue: la vera star del film tedesco è il Mar Baltico

News Cinema

Il nuovo caso per i commissari della polizia Simon Kessler e Hella Christensen si intitola Sabbia rosso sangue. Il film tedesco è nuovamente ambientato nella fittizia cittadina di Nordholm, nei veri e suggestivi paesaggi del Mar Baltico.

Dopo aver risolto i casi de La ragazza della scogliera (2015) e Morte sulla scogliera (2019), Simon Kessler è chiamato a svolgere nuove indagini su un delicato caso di omicidio. Il commissario interpretato dal popolare attore tedesco Heino Ferch è il protagonista di Sabbia rosso sangue, due episodi da 90 minuti per il canale ZDF che in Italia sono programmati come un unico film di tre ore. Anche in questo caso, ad investigare insieme a Kessler c'è il commissario Hella Christensen, interpretata dall'attrice Barbara Auer. La cittadina immaginaria di Nordholm è sempre il luogo in cui è ambietata questa serie di film.

Sabbia rosso sangue: la trama del film thriller tedesco

Diretto da Thomas Berger, Sabbia rosso sangue mette in scena le indagini del commissario Hella Christensen (Barbara Auer), impegnata in un caso di omicidio dai risvolti drammatici: il cadavere della giovane Jule Reinhardt viene trovato sulla spiaggia, dopo una festa per la fine della scuola. Il crimine scuote la comunità della cittadina di Nordholm. È la sua amica Lisa la prima a insospettirsi della scomparsa di Jule e, dopo un'attenta ricerca, la polizia trova il suo corpo sugli scogli. L'autopsia decreta che la giovane non è deceduta a causa di un incidente, ma è stata uccisa.

I primi a essere interrogati dal dipartimento di polizia sono gli studenti, che hanno preso parte ai festeggiamenti. A unirsi alle indagini è anche il commissario Simon Kessler (Heino Ferch), convinto che la morte della ragazza sia legata a un altro caso di omicidio ad Amburgo. La questione per Hella si complica quando suo figlio Sven (Nick Julius Schuck) diventa il sospettato principale dell'assassinio di Jule, tanto che il commissario inizia a indagare in solitaria, mentre il ragazzo scompare nel nulla.

Hella, convinta che dietro l'omicidio di Jule e la scomparsa di Sven, vi sia l'agente immobiliare Steinkamp (Axel Milberg), lo interroga, ma l'uomo e la sua famiglia hanno un alibi di ferro. Sarà Kessler ad aiutarla a trovare il figlio scomparso e a incastrare il vero omicida.

Sabbia rosso sangue: gli affascinanti paesaggi che affacciano sul Mar Baltico

Come per Morte sulla scogliera, le due piccole città di Lütjenburg e Kellenhusen che si collocano nella regione Schleswig-Holstein, la più a Nord della Germania subito sotto la Danimarca, sono state l'ambientazione ideale per la fittizia cittadina di Nordholm. Il mare che si vede nel film è quello sul lato est della regione, dunque la parte più a sud del Mar Baltico. Per la storia di Sabbia rosso sangue, il regista cercava una monumentale scogliera che potesse esercitare il suo fascino misterioso necessario all'atmosfera del film. Insieme allo scenografo però, hanno deciso di scartare le famose scogliere di Rügen (più a est, quasi al confine con la Polonia) perché troppo pericolose per poter allestire un set con troupe e attori. Dopo alcuni sopralluoghi, andando più a nord e valicando il confine con la Danimarca, sono arrivati sull'isola di Møn dove hanno trovato lo scenario costiero ideale che offriva anche lo spazio necessario a livello produttivo per ripararsi in caso di pioggia o forte vento, vista il repentino cambio delle condizioni meteorologiche della zona.