Ryan Reynolds vi consiglia come affrontare Lanterna verde in streaming

L'interprete di Deadpool non è mai stato molto delicato quando si parla del criticato Green Lantern.

Ryan Reynolds, prima di esplodere nel mondo cinecomic col suo Deadpool e il seguito Deadpool 2, da lui anche cosceneggiato, si era affacciato nel mondo dei supereroi due volte: come un Deadpool molto diverso nel criticato X-Men Le origini: Wolverine, ma soprattutto come Lanterna verde (2011) nell'omonimo lungometraggio di Martin Campbell, flop ignorato persino dai Razzie Awards. Ryan non perde occasione per riflettere con autoironia, anzi con spirito di autodemolizione, sul risultato scadente di quel film. In tempi di emergenza da Covid-19 e isolamento forzato per tutti, era inevitabile che qualcuno lo provocasse sulla questione Green Lantern via Twitter. La risposta, laconica, non è mancata.





Walk away. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 25, 2020