Ryan Reynolds trolla Dwayne Johnson sul cancello: "Si apriva dall'altra parte"

News Cinema

Ryan Reynolds prende in giro Dwayne Johnson rispondendo al post sul cancello divelto dal muscoloso attore.

Trollare: scrivere online commenti fastidiosi o provocatori nei confronti di qualcuno.

Non è grave se non conoscete questo termine. Anzi, significa che ancora non siete inghiottiti completamente dal delirante mondo delle interazioni virtuali sui social network. Però adesso lo sapete cosa significa, quindi siete corrotti anche voi.

Vi è arrivata la tragica notizia su quanto accaduto al povero cancello della villa di Dwayne Johnson? A causa di un black out, il sistema elettrico per l'apertura non funzionava e lui, che era di fretta, è sceso dall'auto e ha divelto il cancello a mani nude, documentando l'imprevisto sul suo account Instagram da 198 milioni di follower.

Tra i 70 mila commenti piovuti sulla foto del cadavere del cancello che giaceva esanime per terra, c'è anche quello di Ryan Reynolds.

Leggi anche Dwayne Johnson prende a mazzate il cancello di casa perché "non si apriva e avevo fretta di uscire"

Reynolds e Johnson stanno girando insieme il film Red Notice, prodotto da Netlifx, che è tornato in produzione da pochi giorni dopo la sospensione delle riprese dello scorso marzo. È proprio sul set di questo film che doveva recarsi The Rock, quando il cancello ha pensato (male) di non aprirsi. I due attori si conoscono da quindici anni e hanno una grande sintonia in quanto a senso dell'umorismo, come potreste aver avuto modo di notare nelle scene di Fast & Furious: Hobbs & Shaw in cui recitano insieme.

Avendo visto il post del collega sul cancello, Ryan Reynolds ha trollato Dwayne Johnson senza esitare (o se preferite il buon italiano di una volta, si è fatto beffe di lui), scrivendo "il cancello si apriva dall'ALTRA parte". I like a questo commento sono circa 65 mila, mentre non si contano gli emoji con le risate a crepapelle dei fan di entrambi.

Leggi anche Ryan Reynolds: "Mi taglio e mi prendo a pugni per non ridere sul set con Dwyane Johnson"