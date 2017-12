Ryan Reynolds tra i Pokemon: l'attore sarà Detective Pikachu nel film in live action

Sarà Ryan Reynolds a prestare la voce a Pikachu in Detective Pikachu, adattamento americano in live-action e CGI del videogioco Nintendo Great Detective Pikachu: non solo, pare che l'attore reciterà anche nei suoi panni tramite performance capture! Una notizia piuttosto curiosa, anche se è evidente come Reynolds, dopo aver interpretato Deadpool anche nel prossimo Deadpool 2, abbia a quanto sembra raggiunto vette di demenzialità autoironica irraggiungibili.





Il film diretto dall'esperto di efffetti visivi Rob Letterman, in passato autore di Piccoli brividi, vedrà un bambino (Justice Smith) richiedere l'aiuto del Detective Pikachu per ritrovare il suo babbo rapito. Nel cast anche l'astro nascente Kathy Newton, già nel recente e acclamato Lady Bird, qui nei panni di una giornalista "sfacciata".

Della trama non si sa altro, ma già da queste poche informazioni s'intuiscono le modifiche rispetto al gioco investigativo: nel titolo per Nintendo 3DS, pubblicato esclusivamente in Giappone nel 2016, l'iconico Pikachu risolve misteri riguardanti altri Pokemon con l'aiuto di un ragazzino di nome Tim Goodman. Nel gioco la sua collaborazione gli è indispensabile, perché Tim è l'unico in grado di capire cosa Pikachu dica.

Da notare che il progetto è a cura della Universal Pictures, che aveva chiesto la licenza per Pokemon ma non è riuscita a costruire una trama sensata sul fenomeno di Pokemon Go!, optando per l'adattamento di quest'altro titolo per lo meno narrativo.