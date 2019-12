Ryan Reynolds: "Stiamo lavorando a Deadpool 3 con il team della Marvel"

News Cinema

L'attore rivela il passo avanti sul progetto di cui non si conosceva il futuro dopo l'affaire Disney/Fox.

Durante un'ospitata al programma mattutino Live with Kelly & Ryan in onda negli Stati Uniti sul canale ABC (condotto da Kelly Ripa e Ryan Seacrest), Ryan Reynolds l'ha detto chiaro e tondo: "stiamo lavorando a Deadpool 3". Il futuro di questo personaggio è stato incerto per via dell'acquisizione della Fox da parte della Disney.

Deadpool e Deadpool 2 sono stati entrambi grandi successi al box office mondiale grazie al trattamento da "vietato ai minori" che ha caratterizzato il supereroe con il costume rosso e nero, piuttosto violento e scurrile e demenziale allo stesso tempo. Pensare di edulcorarlo per poterlo inserire nel più family friendly Marvel Cinematic Universe con gli altri supereroi sarebbe una follia. Quale destino potrebbe dunque avere Deadpool?

La domanda non ha ancora una risposta, ma Ryan Reynolds in persona che interpreta il personaggio (oltre ad essere co-produttore di entrambi i film e co-sceneggiatore del secondo) ha dichiarato di essersi incontrato con i creativi e i produttori della Marvel per sviluppare il terzo capitolo della saga su Deadpool. "Ci stiamo lavorando con tutto il team" ha detto l'attore, senza specificare oltre. Non sappiamo quindi se Deadpool sarà in una sorta di universo parallelo a quello degli Avengers, se farà effettivamente parte della fase 5 della Marvel, se continuerà il crossover con gli X-Men (che nel frattempo subiranno un restyling completo).

Lo spin-off sulla X-Force che l'avrebbe visto insieme a Cable e Domino, i personaggi di Josh Brolin e Zazie Beetz, di cui si era parlato fino a un anno e mezzo fa, sembra definitivamente tramontato oppure forse destinato a diventare una versione seriale su Disney+.

Per capire qualcosa di più sugli sviluppi narrativi del MCU, dobbiamo aspettare il 2021 quando arriverà Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In ogni caso, verosimilmente, non vedremo Deadpool 3 prima della fine del 2022/inizio 2023.

