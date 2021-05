Ryan Reynolds, Salma Hayek e Sam Jackson nel nuovo trailer originale di Come ti ammazzo il bodyguard 2

News Cinema

La commedia d'azione diretta da Patrick Hughes e sceneggiata da Tom O'Connor debutterà nei cinema americani il 16 giugno. Questo è un nuovo, divertente trailer di Come ti ammazzo il bodyguard 2.

Nel primo Come ti ammazzo il bodyguard, Ryan Reynolds era Michael Bryce guardia del corpo caduta in disgrazia che otteneva un nuovo incarico quando si rendeva necessario proteggere il suo storico arcirivale, il killer Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), divenuto testimone contro un folle dittatore est europeo. Ovviamente i due, che si detestavano, si trovavano costretti a far squadra contro un comune nemico che li voleva morti. E, sul finale del film, faceva anche la sua apparizione Salma Hayek nei panni della moglie di Kinkaid, Sonia, truffatrice di scala internazionale.

In Come di ammzzo il bodyguard 2, che debutterà negli USA il 16 giugno, ritroviamo Bryce alle prese col difficile e sfiancante compito di proteggere e tenere a bada la scatenatissima Sonia, ma ancora di più con un nuovo villain interpretato da Antonio Banderas che ha ordito un piano che ha come obiettivo l'intero continente europeo. E a proteggere l'Europa ci saranno proprio i tre protagonisti del film.

Nel cast di Come di ammazzo il bodyguard 2, di cui vi mostriamo di un nuovo trailer originale, ci sono anche Morgan Freeman, Frank Grillo, Caroline Goodall, Rebecca Front, Gabriella Wright, Alice McMillan, Kristofer Kamiyasu, Tom Hopper, Blake Ritson e Richard E. Grant.

