Ryan Reynolds riporta Rick Moranis davanti allo schermo dopo 25 anni!

News Cinema

L'operatore telefonico Mint Mobile, di cui Ryan Reynolds è uno dei proprietari, ha un nuovo testimonial... nientemeno che Rick Moranis!

È dalla metà degli anni 90 che non vediamo Rick Moranis recitare sullo schermo. L'indimenticabile protagonista di Ghostbusters, Balle spaziali e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi con sequel annessi, aveva perso la moglie a causa di un male incurabile nel 1991 e, con due figli a carico, dal 1997 si era ritirato dal cinema per dedicarsi a loro. La sua intenzione era quella di allontanarsi per un paio d'anni da Hollywood, ma si rese conto che quel tipo di stress lavorativo non gli mancava e ripiegò con piacere verso più rilassanti incarichi da doppiatore. Lo abbiamo recentemente visto in un episodio della docu-serie Oggetti di scena su Disney+ a proposito di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, film di cui peraltro è in preparazione il reboot. E lui ha detto che ci sarà.

Ma nello spot appena diffuso per un operatore telefonico americano, Moranis di fatto recita. Tra i proprietari di Mint Mobile c'è anche Ryan Reynolds che compare nello spot. Con la sua consueta ironia, Reynolds dice che per parlare del nuovo piano tariffario illimitato ha chiamato la leggenda della commedia Rick Moranis. "Cosa dovrei fare, dire qualcosa a proposito di Mint?", chiede Moranis. "No, sarebbe troppo intelligente... sono 30 dollari, è illimitato... va bene così" risponde Reynolds. "Interessante, dovrei farmi un telefono. Ma allora perché sono qui?" incalza Moranis e Reynolds, candidamente, "perché sono un tuo grande fan".







Fonte Video: account Twitter di Ryan Reynolds