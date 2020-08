Ryan Reynolds protagonista e coautore della commedia Upstate per Netflix

News Cinema

Dopo l'action 6 Underground di Michael Bay, Ryan Reynolds prosegue il suo rapporto con Netflix interpretando Upstate, diretto da John August.

Ryan Reynolds torna a lavorare per Netflix: l'occasione sarà una commedia dalla trama non rivelata, Upstate, cosceneggiata da lui stesso insieme a John August, che la dirigerà. Reynolds è di recente stato tra i protagonisti di 6 Underground, action ad alto budget che Michael Bay ha girato per il colosso dello streaming, ma a quanto pare vuole proseguire nel suo percorso con Netflix (di questi tempi, chi potrebbe dargli torto?).

In effetti Upstate sarà una seconda volta anche per il team Reynolds-August: hanno realizzato insieme nel 2007 l'inedito in Italia The Nines, un film di fantascienza a basso budget dove Ryan interpretava tre personaggi dal destino intrecciato su copione e regia di August. Per chi non lo inquadrasse immediatamente, John August è uno stimato sceneggiatore, legato soprattutto a Tim Burton (Big Fish, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, Dark Shadows e Frankenweenie), con un debutto alla regia proprio con The Nines, che fino ad ora rappresentava il suo unico exploit dietro alla macchina da presa. Di recente ha scritto il remake di Aladdin.

Reynolds invece come sceneggiatore, almeno accreditato, ha in curriculum solo il copione di Deadpool 2.