Ryan Reynolds protagonista di The Bermuda Triangle di Sam Raimi

Il genere è da sempre al centro della carriera di Sam Raimi, spesso negli ultimi anni impegnato come produttore e selezionatore di nuovi talenti del brivido. L’ultimo caso, un paio d’anni fa, con Man in the dark, titolo italiano di Don’t Breathe, del regista in ascesa Fede Alvarez, autore del remake de La casa (2013) e dell’imminente Quello che non uccide, nuovo capitolo della saga di Millennium con Claire Foy nei panni di Lisbeth Salander.

Questo non vuol dire che Raimi non abbia voglia di tornare dietro la macchina da presa, dove manca da cinque anni, dal non indimenticabile Il grande e potente Oz. Tanto che da un anno si parla di un misterioso The Bermuda Triangle, su cui ora arriva qualche informazione in più. Sarà infatti il canadese Ryan Reynolds a interpretare il protagonista di un film che sarebbe ambientato in un’isola, immaginiamo all’interno del celebre triangolo poco propizio alla navigazione, in cui si trovano vichinghi, squali, nazisti e porte spazio temporali.

La sceneggiatura è di John Gatins, che ha al suo attivo Power Rangers, mentre ecco una prima sinossi:

Quando un imponente sottomarino con a bordo armi nucleari viene dato per disperso nel Triangolo delle Bermuda, il Comandante Vogel si affida al Dott. Fisk (immaginiamo Reynolds), un fisico teorico, che si appoggia alle ricerche del nonno per aprire una porta spazio temporale che rivela una misteriosa isola abitata dai tanti scomparsi nel triangolo, tra cui squali, vichinghi e nazisti, nella speranza di trovare armi nucleari.

L’obiettivo è di iniziare la produzione di The Bermuda Triangle a settembre, con un’uscita prevista nel corso del 2019.