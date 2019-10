Ryan Reynolds protagonista di Imaginary Friends, per la regia di John Krasinski

News Cinema

Krasinski dovrebbe anche essere nel cast di una commedia fantastica e bizzarra...

Sarà Ryan Reynolds il protagonista della commedia fantastica Imaginary Friends per la Paramount. Ryan lavorerà col collega John Krasinski, che scriverà e dirigerà il film, oltre a recitarvi in un ruolo secondario. Krasinski ormai è lanciatissimo come autore, dopo il successo di A Quiet Place (al quale seguirà A Quiet Place 2 il prossimo marzo).

La storia? S'incentrerà su un uomo (Reynolds) in grado di vedere gli amici immaginari di chi lo circonda, interagendovi. Cosa ancora più assurda, è in grado di vedere anche quelli che le persone non "usano" più. Può consolare i più affranti, ma quando alcuni di loro, sentendosi rifiutati, passeranno alle maniere forti... sarà lui a dover salvare il mondo.

Pare che la trama delirante, associata ai nomi citati, abbia attratto molti studi, tra cui Lionsgate e Sony, ma che alla fine sia stata la Paramount a spuntarla. Rivedremo in estate Reynolds in un'altra commedia surreale, Free Guy di Shawn Levy, dove ricordiamo sarà un innocuo personaggio non giocante in un videogioco open world destinato alla chiusura dei suoi server.