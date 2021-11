Ryan Reynolds, premiato dal Canada e omaggiato in musica, si commuove: "ma è solo sciroppo d'acero"

Onorato dal National Arts Centre col Governor General's Award 2020 (cerimonia rimandata a quest'anno), Ryan Reynolds, che è canadese nato a Vancouver, ha ricevuto un omaggio sonoro, oltre alla medaglia che porta al collo nel video, da parte dell'amico musicista Steven Page, che gli canta

Page inizia poi a nominare dei canadesi celebri, come William Shatner, Alex Trebek (conduttore tv scomparso lo scorso anno) e Bruno Jarrousse (non siamo riusciti a sapere chi è, ndr) e conclude

Anche se tutti sappiamo quanto a Ryan Reynolds piaccia scherzare ("è solo sciroppo d'acero", ironizza sulle sue lacrime), l'attore appare davvero commosso nel ricevere un riconoscimento importante dal suo paese per le sue doti artistiche, imprenditoriali e umanitarie. Dopo aver assistito alla performance, ai ringraziamenti dovuti, ha aggiunto "Wow. È stato sbalorditivo. Insomma, mi ha fatto piangere. Immagino di avercela fatta".

Last night, Canada honoured me with a Governor General's Award and this video. I'm not crying. It's just maple syrup. @stevenpage is a friend and legend for wasting this amazing song on me. Thank you to Her Excellency, @GGCanada, Mary Simon. #GGAwards @CanadasNAC I'm a wreck. pic.twitter.com/0ALteFw2QN