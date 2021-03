Ryan Reynolds offre lavoro a 54 persone con un esilarante annuncio per la sua società di telefonia mobile

News Cinema

Oltre a essere una star del cinema, Ryan Reynolds è anche proprietario di Mint Mobile che, con un ironico annuncio secondo l'abituale stile dell'attore, assume 54 persone.

Che Ryan Reynolds sia un 44enne pieno di risorse lo avevamo capito. Non solo è una star del cinema hollywoodiano, è anche un grande comunicatore che usa l'ironia come elemento imprescindibile in qualunque settore stia investendo le proprie energie. Lo fa nei film che interpreta, da Deadpool a Free Guy passando per Come ti ammazzo il bodyguard, (quando la storia lo consente), nell'auto-promozione sui social come divertissement personale (la finta faida con Hugh Jackman), nelle operazioni di beneficenza (l'ospedale pediatrico di Toronto), nella recente serie per Snapchat Ryan doesn't Know e nelle campagne pubblicitarie per le aziende Aviation Gin e Mint Mobile di cui è tra i proprietari.

A proposito di quest'ultima, una società che offre servizi di telefonia mobile che fa diretta concorrenza alle grandi compagnie americane, Reynolds ha acquistato una pagina di un quotidiano per annunciare l'assunzione per 54 posti di lavoro. E naturalmente lo ha fatto con il suo inconfondibile esilarante stile, a cominciare dal titolo Employmint che fa un gioco di parole tra Employment (impiego) e il nome della società Mint:

Quando ero un ragazzino, volevo diventare da grande un pilota, un detective o la guardia del corpo di un sicario. Ovviamente, la mia sconcertante mancanza di capacità ha reso chiaro che il modo migliore per realizzare quei sogni era diventare un attore.



Non pensavo che sarei stato il proprietario di una delle società di servizi wireless con la più rapida crescita in America, ma è uno dei miei lavori che più preferisco. Grandi collaboratori. Innovazioni esaltanti. Zero costumi elasticizzati.



E oggi sono entusiasta di annuciare che stiamo assumendo. Parecchio.

Se andate su MintMobile.com/Careers vedrete le 54 posizione aperte che cerchiamo di occupare. Altrimenti ce n'è una 55esima disponibile da nuovi clienti.



Ci vediamo al boccione dell'acqua.

