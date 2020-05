Ryan Reynolds: "Mi taglio e mi prendo a pugni per non ridere sul set con Dwyane Johnson"

News Cinema

In un'intervista online con Jimmy Fallon, Ryan Reynolds racconta delle risate inarrestabili sul set di Red Notice con Dwayne Johnson. Le riprese del film sono arrivate a metà e riprenderanno quando l'emergenza sanitaria sarà rientrata.

Sono amici da 15 anni e ciò che li unisce sotto il segno della risata facile è l'autoironia. Ospite di Jimmy Fallon in una intervista online, Ryan Reynolds ha racconta cosa accade quando si trova sul set con il suo amico Dwayne Johnson. I due attori ha avuto alcune scene insieme in Fast & Furious - Hobbs & Shaw e fino a poche settimane fa dividevano il set del film Red Notice, una commedia d'azione prodotta da Netflix in cui Johnson è un agente dell'F.B.I. che dà la caccia al truffatore internazionale interpretato da Reynolds. Insieme a loro è protagonista anche Gal Gadot nel ruolo di una donna misteriosa. Le riprese del film sono arrivate poco oltre la metà quando la produzione è stata interrotta per l'emergenza sanitaria. A fine marzo erano previste delle riprese in Italia, in parte a Frascati (Roma) e in parte in Sardegna, ma è ormai scontato che si sia trovata un'alternativa al nostro paese.

Il set di Red Notice è stato costellato di risate. Ryan Reynolds spiega nell'intervista che spesso, a causa sua e di Dwayne Johnson, i le riprese di alcune scene si sono protratte fino al ciak numero 28 perché i due non riuscivano a smettere di ridere, "una cosa molto irresponsabile da fare nei confronti di Netlfix e dei loro soldi", sogghigna l'attore. "A un certo punto il problema diventa serio, sale la tensione per riuscire a resistere" racconta Reynolds, "io sono costretto a farmi male, mi prendo a pugni facendomi venire crampi muscolari oppure mi procuro piccoli tagli lontani dagli organi vitali". L'attore dice che una delle cose che più gli piacciono di Dwayne è che lui sa ridere di se stesso e fare la sua imitazione genera il momento dello scoppio di risa da cui è difficile tornare indietro, per esempio "se una sua battuta nel film è 'Sono l'agente speciale John Harvey dell'F.B.I.', la si può ripetere più veloce del 27% aggiungendo un insulto... 'Sonol'agentespecialeJohnHarveydell'F.B.I., figlio di puttana'". Qui sotto il video dell'intervista.