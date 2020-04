Ryan Reynolds incontra suo figlio arrivato dal futuro in un nuovo film di Shawn Levy

News Cinema

Attore e regista tornano a collaborare dopo Free Guy nella storia di un viaggio nel tempo.

C'è qualcuno, a Hollywood, che in questi tempi bui non si perde d'animo e fa progetti per il futuro. Si tratta di Ryan Reynolds, che un mese dopo aver chiuso un accordo con Netflix per co-produrre e probabilmente essere il coraggioso cavaliere Dirk di Dragon's Lair, tratto dal famoso videogioco Arcade anni '80, si prepara a una nuova avventura cinematografica. L'attore tornerà a collaborare con Shawn Levy, che già lo ha diretto in Free Guy, per un film che parla di viaggi nel tempo. Il progetto non è affatto nuovo, anzi ha almeno 8 anni, solo che prima si intitolava My Name is Adam e per un po’ era stato legato a Tom Cruise, che però gli aveva preferito la fantascienza di Oblivion e The Edge of Tomorrow. La sceneggiatura era stata scritta da un certo T.S. Nowlin ed era tristemente finita nella black list.

Adesso esiste un'altra versione del copione ma non un nuovo titolo. Quanto alla trama del film, ruota intorno a un tizio che deve tornare indietro nel tempo per incontrare il se stesso tredicenne. Insieme alla sua versione giovane, l'uomo fa la conoscenza di suo padre, che avrà il volto di Ryan Reynolds. L'attore e Shawn Levy contano di iniziare a girare alla fine del 2020, compatibilmente con la pandemia scatenata dal Coronavirus. Quanto a Free Guy, che narra di un uomo che scopre di essere un personaggio di un videogame, la sua uscita è stata posticipata, almeno negli States, all'11 dicembre del 2020.