Ryan Reynolds in un film tratto dal gioco da tavola Cluedo

"Per me è stato il Professor Plum nella veranda con la corda"...

"Per me il Colonnello Mustard con la pistola nello studio"…

Chi ha giocato almeno una volta a Cluedo, il celeberrimo gioco da tavolo inglese attualmente edito dalla Hasbro, ha pronunciato più di una volta queste frasi, pensando di aver risolto l'enigma legato a un delitto che si svolge nella dimora di Tudor Hall e che coinvolge sei possibili assassini (e giocatori) e nove stanze. Come sappiamo Cluedo ha ispirato, oltre ad alcuni show televisivi, un film intitolato Signori, il delitto è servito uscito nel 1985 e interpretato dal grande Tim Curry nel ruolo del maggiordomo Wadsworth.

Ora, non è un mistero che di quella commedia gialla qualcuno avesse annunciato, tempo fa, un remake, o comunque l'intenzione di trasformare in parole e immagini per il grande schermo Cluedo. L'idea era venuta alla Universal, che nel 2001 aveva affidato agli sceneggiatori di Dracula Untold Burk Sharpless e Matt Sazama l'incarico di scrivere un copione. Per la regia si parlava invece di Gore Verbinski. Putroppo il progetto non era mai decollato, finendo nel dimenticatoio. Per fortuna adesso è entrata in campo la Fox, che intende mettersi a lavoro affidandosi al talento di Ryan Reynolds.

Lo Studio ha infatti stipulato un accordo triennale con l’attore, e il primo frutto del loro sodalizio artistico sarà proprio Cluedo, The Movie, come ci piace chiamarlo. Affidato alle penne da cui sono usciti Deadpool e Deadpool 2 (Rhett Reese e Paul Wernick), il film si annuncia ben più irriverente e meno "educato" di Signori, il delitto è servito e siamo proprio curiosi di vederlo. Purtroppo non sappiamo ancora quale ruolo interpreterà Reynolds, che sarà anche produttore con la sua Maximun Effort e che vedremo nel film ambientato nel mondo dei Pokemon Detective Pikachu e, ben prima (il 31 maggio), in Deadpool 2.